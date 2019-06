Juve, nascosto in piena vista? Inizia il countdown per il tecnico

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Idee chiare ma calma e c’è un range di nomi. Un po’ come dire che domani ci sarà il sole ma potrebbe anche piovere. E chissà le nuvole. Fabio Paratici ritira il premio come miglior direttore sportivo e non si sbottona sul futuro allenatore della Juve. I social network impazziscono per Guardiola, la pista Sarri resta quella che pare più percorribile, anche se non così facile come immagina chi vede nel toscano una sorta di seconda o terza scelta. E poi magari un range di nomi non si limita a due, col classico mister X che resta una certezza agostana.

Ramadani è a Milano: questo è un dato di cronaca, di ieri sera. Nessuna cena di mercato, ma il potente agente è anche colui che tira le fila dell’affare che può portare Sarri in bianconero. Col ritorno di Paratici dalla Campania, in programma in mattinata, ogni ora diventa buona perché sia anche il momento clou, quello decisivo. Il 4 giugno è passato e Guardiola non ha firmato, dal 5 giugno riparte la caccia al nuovo allenatore della Juve. Che ha le idee chiare, ma pure un range di nomi. A meno che il nome non sia già scelto, nascosto in piena vista, in pieno stile Juventus.