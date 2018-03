Juve, nazionali in campo: Bentancur protagonista, Matuidi assist-man

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Undici bianconeri, tra campo e panchina. Si chiude il "secondo tempo" della finestra dedicata alle nazionali in giro per il mondo. A Wembley, gli azzurri strappano un pareggio all'Inghilterra grazie alla rete di Insigne su rigore, dopo il vantaggio di Vardy: partita intera per De Sciglio e Rugani, nessun minuto per Buffon che lascia il posto a Donnarumma. Vince ancora il Marocco di Benatia, 2-0 contro l'Uzbekistan a Casablanca: panchina per il centrale bianconero, lasciato a riposo dopo il match vinto da protagonista a Torino con la Serbia. Dopo 22 gare senza sconfitta il Brasile mette fine alla striscia positiva della Germania e vendica il Mineirazo, battendo i teutonici 1-0: all'Olympiastadion di Berlino gli ospiti vanno in rete con Gabriel Jesus: una ventina di minuti in campo per Douglas Costa, a riposo Khedira uscito acciaccato dalla gara contro la Spagna. Titolare Bentancur (78'), invece, nella finale di China Cup tra Uruguay e Galles, vinta lunedì dai sudamericani a Nanning e decisa da Cavani (0-1): trofeo alla squadra di Tabarez e ottime indicazioni per Allegri, che martedì prossimo sarà costretto a sostituire Pjanic (squalificato) contro il Real, magari proprio il giovane talento classe '97. A San Pietroburgo la Francia supera la Russia 3-1 anche grazie alla prova di Matuidi: ingresso in campo all'81' e assist per la terza rete messa a segno da Mbappé due minuti più tardi. Vittoria della Polonia di Szczesny in casa contro la Corea del Sud: 3-2 il finale, con il portiere bianconero in campo per 46 minuti. Reti inviolate tra Bosnia-Erzegovina e Senegal: 0-0 a Le Havre, in Francia, e 72' in campo per Pjanic, sostituito nella ripresa. Punteggio tennistico a Lucerna nel match tra Svizzera e Panama: gli elvetici, con Lichtsteiner in campo negli ultimi 20 minuti, dilagano con le reti di Dzemaili, Xhaka, Embolo, Zuber, Drmic e Frei.