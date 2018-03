Juve, nazionali in campo: Khedira out, a Benatia il "derby" con Ljajic

Dal corrispondente a Torino

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Sosta pericolosa. Dopo Chiellini e Alex Sandro, anche Khedira si inserisce nella lista dei bianconeri che, passando dalle Nazionali, hanno rimediato acciacchi e guai fisici di vario genere. A differenza dell'azzurro e del brasiliano, però, fermati prima di scendere in campo, il tedesco (titolare e capitano contro la Spagna) è stato costretto ad abbandonare il terreno dell'Esprit Arena di Dusseldorf dopo il duello con Thiago Alcantara. Sostituito da Gundogan al 55' durante l'amichevole con gli iberici finita 1-1, l'ex Real è uscito camminando senza grandi sforzi, e potrebbe quindi recuperare dalla botta al ginocchio destro. Intanto Chiellini e Alex Sandro, rientrati a Vinovo dai rispettivi ritiri, lavorano per esserci contro il Real: chiamato dal ct Tite per sostituire Filipe Luis, l'ex Porto si è fermato durante un allenamento per un problema muscolare alla coscia destra. Così come Chiellini, il brasiliano dovrebbe saltare la gara contro il Milan e rientrare in tempo per l'andata dei quarti di Champions. Le loro condizioni verranno monitorate di giorno in giorno insieme a quelle di Bernardeschi e Cuadrado, che proseguono il "lavoro personalizzato in graduale progressione" comunica il club bianconero. Amara la prima amichevole per gli juventini azzurri Buffon, Rugani e De Sciglio, all'esordio del ct Di Biagio, sconfitti 2-0 a Manchester dall'argentina di Higuain (ma senza Dybala, anche lui dalla ripresa al Training Centre bianconero con Barzagli, Asamoah, Marchisio, Howedes, Sturaro e Pinsoglio).

BENE BENATIA E PJANIC - Benatia, titolare e capitano del suo Marocco, vince 2-1 al Grande Torino contro contro la Serbia degli "italiani" Ljajic (assist per il gol del pari), Kolarov, Basta e l'ex Napoli Maksimovic. Sconfitta la Francia di Matuidi, in campo 65' contro la Colombia (l'ex Psg sostituito nella ripresa da Pogba): il finale a Saint-Denis dice 3-2 in rimonta per i Cafeteros. In campo 90 minuti Pjanic con la sua Bosnia-Erzegovina, vittoriosa 1-0 ieri in casa della Bulgaria. L'uruguaiano Bentancur si è guadagnato 79' a Nanning contro la Repubblica Ceca, gara della "China Cup" vinta dai sudamericani 2-0. Panchina per Szczesny con la sua Polonia, sconfitta 1-0 a Poznań dalla Nigeria. Dopo aver giocato dall'inizio con la Croazia contro il Però, Mandzukic potrebbe essere preservato in vista della sfida con il Messico. E quindi non è escluso che il croato rientri prima del previsto a Vinovo. Dove la Juventus prepara già da giovedì, a ranghi ridotti, un finale di stagione in cui giocarsi tutto.