Juve, Nedved: "Berna in tribuna per scelta tecnica, ha giocato molto"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il vicepresidente della Juventus Pavel Nedved ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro la Lokomotiv Mosca: "Più qualità rispetto alla gara di andata? Dipende da come loro affronteranno la partita, credo saranno molto più offensivi in casa, si basano su una buona qualità. Abbiamo cercato di mettere i migliori in questo momento, sono state fatte scelte logiche. Il trequartista ideale? Oggi Ramsey, perché giocherà. È stata una celta tecnica, Bernardeschi va in tribuna perché ha giocato tante partite, a mio avviso di livello. In quel ruolo ci sta bene, così come Ramsey e Douglas Costa, anche Bentancur può fare molto bene lì. Secondo me loro stasera cambieranno qualcosa, si basano su una buona fase difensiva, hanno giocatori esperti. Mi aspetto pericolosità in fase offensiva, hanno giocatori che ti possono mettere in difficoltà. In casa proveranno a fare qualcosina in più".