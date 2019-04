© foto di Insidefoto/Image Sport

Il vicepresidente bianconero Pavel Nedved ha parlato ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dal kick-off della sfida tra Cagliari e Juventus: "Le condizioni di Cristiano Ronaldo? Lo lasciamo lavorare con tranquillità, non bisogna mettergli fretta, bisogna valutare giorno per giorno. Sta facendo progressi, ma non vogliamo dare la data, lo vogliamo proteggere. Kean è un giocatore giovane, sta attraversando un periodo di ottima forma, è normale avere alti e bassi a quell'età ma sta andando bene, siamo contenti e speriamo che segni stasera".