© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Prima del match contro la Lokomotiv Mosca, il vice presidente della Juventus Pavel Nedved ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Pjanic? E' cresciuto ma lui ha sempre fatto partite di alto livello. Ora si sente responsabile e importante e si vede sul campo dove gli riescono le giocate più difficili. E' il suo momento".

Bentancur?

"Credo che lui è più un centrocampista, può anche fare la mezzala. Da trequartista sta facendo bene in allenamento. Devo dire che l'ho visto giocare tante partite in Nazionale in quel ruolo ed è stato bravo. L'unica cosa che deve migliorare è il tiro in porta".

De Ligt?

"Il nervosismo forse è suo perchè vuol fare sempre di più. La testa è di un campione, come Cristiano Ronaldo. Sono soddisfatto di lui e lui potrà solo migliorare".