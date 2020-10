Juve, Nedved: "Il mio ruolo? Non è cambiato molto, mi sento un punto di riferimento per i giovani"

Nel corso dell'intervista rilasciata a Sky prima della gara contro il Barcellona, il vicepresidente della Juventus, Pavel Nedved, ha parlato anche del suo ruolo in società: "Non è cambiato molto. Sono sempre stato vicino alla squadra, mi sento responsabile del settore sportivo che stanno gestendo Paratici e Cherubini. Noi ci scambiamo visioni ogni giorno, per questo mi sento responsabile e un punto di riferimento per i più giovani che magari neanche ricordano che giocassi anch'io. Loro sanno che in me hanno un punto di riferimento, possono venire e scambiare opinioni".

