Juve, Nedved: "Lista Paratici? Contano i fatti. Benatia-Caceres, ci siamo"

Fonte: TuttoJuve.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il vicepresidente della Juventus Pavel Nedved è intervenuto ai microfoni di Sky Sport poco prima del match con la Lazio. Queste le sue parole: "Abbiamo un po' di giocatori fuori, però credo che la Juventus cercherà di vincere la partita. Abbiamo la possibilità di allungare sul Napoli e sappiamo che sarà molto difficile".

Sulla lista della spesa di Paratici: "Nel tempo dei computer trovare una lista sui bigliettini non è roba da poco, però diciamo che io sarei abbastanza sulla roba di Monchi, che ha detto che è fantacalcio, perché se è vero o non è vero cambia poco. Di liste se ne fanno tante, poi per passare ai fatti ce ne vuole, perciò siamo assolutamente tranquilli".

Su altre possibili cessioni: "Assolutamente no, abbiamo Benatia in uscita e credo che domani troveremo un Caceres in più".