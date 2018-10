Juve, Nedved: "Marotta e Mazzia due maestri, devo dirgli solo grazie"

© foto di Federico Gaetano

Pavel Nedved, vicepresidente della Juventus, è intervenuto ai microfoni di JTV. Tuttojuve.com ha ripreso le sue parole:

Gara molto importante, serve continuità dopo la gara di Valencia.

"Assolutamente, so quante difficoltà ci sono in queste partite, non è facile, sei strafavorito e devi confermarlo. Hai solamente da perdere e quindi dobbiamo essere molto concentrati".

Il presidente Agnelli ha fatto i complimenti a Marotta e Mazzia perchè hanno cresciuto una generazione di dirigente. Ora c'è un nuovo progetto da qui al 2024.

"Sì, io mi associo con i ringraziamenti ad Aldo e Beppe perchè sono stati molto importanti sia per la Juventus che per noi nuovi dirigenti, ci hanno insegnato tantissime cose, perciò grandissima ammirazione, grandissimo rispetto e tante grazie".