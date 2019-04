Juve, Nedved: "Otto Scudetti consecutivi una rarità. Specie in Serie A"

© foto di Insidefoto/Image Sport

ll vice-presidente della Juventus Pavel Nedved ha parlato ai microfoni di 'Sky' a pochi minuti dal fischio d'inizio della sfida con la SPAL che, in caso di vittoria o pareggio, consegnerebbe alla squadra bianconera l'ottavo Scudetto consecutivo: "Otto anni fa non avrei mai pensato a un percorso del genere, è una cosa molto rara che difficilmente si potrà ripetere. Soprattutto in Italia".

Spazio ai giovani - In campo quest'oggi dal primo minuto due prodotti del settore giovanile: Gozzi in difesa, Kastanos a centrocampo. "Sono passati dagli esordienti alla prima squadra - ha detto Nedved - e voglio fare i complimenti agli allenatori che hanno permesso a questi calciatori di giocare in prima squadra".

Testa all'Ajax - Nove calciatori non convocati per il match di Ferrera: il motivo è presto detto, cioè la sfida con l'Ajax. E Nedved non lo nasconde: "Abbiamo deciso così per far recuperare loro energie, credo che saranno pronto. E' il ritorno dei quarti di finale di Champions League, sarà una gara piena di difficoltà viste le difficoltà che abbiamo trovato ad Amsterdam e bisognerà affrontarla al meglio".