Juve, Nedved: "Ragazzi pronti, non so se basterà. Faremo grande gara"

Il vicepresidente bianconero Pavel Nedved è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel pre-partita di Juventus-Atlético: "Stasera come Juve-Real 3-1? Devo dire che è stata una serata meravigliosa, è quello che mi aspetto stasera. C'è un clima bello, ce l'aspettavamo, i ragazzi ne hanno bisogno. Sono pronti, l'ho visto negli occhi dei giocatori, non so se basterà ma faremo una grande partita e questo è importante per la gente e per noi. Ronaldo e Spinazzola? Da una parte uno che ha fatto più di cento gol in Champions e dall'altra un esordio. Un po' di spensieratezza dobbiamo metterla, dobbiamo fare gol. Cristiano preferisco averlo dalla mia parte, è un giocatore fatto per queste partite. Non ci deve essere troppa tensione che può farti sbagliare, arriviamo a questa partita nel momento giusto, i ragazzi stanno bene anche fisicamente e sono migliorati molto rispetto all'andata. Andiamocela a giocare con questo bellissimo pubblico e vedremo come andrà. Ronaldo vuole sempre giocare, vincere e segnare, è mentalità bellissima, l'abbiamo preso anche per questo, ci dà molto su questo aspetto. Meglio non abbia giocato venerdì, è impossibile giocarle tutte, ci sta che stia fuori e riposi ogni tanto. È un tipo molto simile a me, vedo come si allena, è maniacale ed è anche peggio di me".