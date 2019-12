Juve, Nedved: "Sorteggio poteva andare peggio. Vogliamo la Champions"

Il vicepresidente della Juventus, Pavel Nedved, ha parlato a Sky Sport dopo il sorteggio degli ottavi di Champions, con i bianconeri che hanno pescato il Lione: "Poteva andare peggio, decisamente, ci sono scontri agli ottavi da fuochgi d'artificio. Non ci possiamo lamentare, possiamo essere contenti, anche se in Champions League devi sempre essere attento. Non importa l'avversario ma la forma che avremo in quel momento".

Potremo vedere Ronaldo, Higuain e Dybala insieme dal 1' anche in Champions?

"La cosa che dico è che è bello vederli giocare insieme, se si aiutano e corrono l'uno per l'altro possono coesistere. Sarri comunque scegli in base alla forma dei tre attaccanti, ieri si sono viste grandi cose".

Aouar è l'uomo da temere?

"Dico la verità, non ho seguito il Lione perché pensavo ci toccasse un'altra squadra".

Cos'è questa Champions per la Juventus?

"Non deve essere un'ossessione. Per noi è un obiettivo concreto, ci sentiamo all'altezza delle altre squadre che puntano a vincere questa coppa. In Champions League basta sbagliare un tempo e sei fuori, per questo non possiamo puntare solo a questa competizione".

Come sta Cristiano Ronaldo?

"Lo vedo molto bene, siamo addirittura arrivati a mettere in dubbio uno come lui o Buffon ma io sono sempre stato tranquillo. Loro ci sono sempre, sono fuoriclasse e CR7 ha superato i suoi problemi fisici ed è tornato fuori alla grande".