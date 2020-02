vedi letture

Juve, Nedved: "Tireremo le somme alla fine, ma siamo in linea con le aspettative"

Pavel Nedved, vicepresidente della Juventus, ha parlato ai microfoni del canale tematico bianconero a pochi minuti dal fischio d'inizio della sfida di Lione: "Sarà una grande serata, queste sono le partite che piacciono a tutti, giocatori e tifosi. È bello essere qua, speriamo di far bene".

È il momento della stagione in cui le partite valgono di più delle altre?

"Dobbiamo essere valutati alla fine. Diciamo che siamo in linea con le nostre aspettative. Siamo in gioco in tutte le competizioni, adesso cominciano le partite decisive. Speriamo di farci trovare pronti e fare risultato".