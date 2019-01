Juve, nei prossimi giorni incontro tra Paratici e gli agenti di Ndombele

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Juventus non si ferma ad Aaron Ramsey e vuole regalare a Massimiliano Allegri un altro rinforzo per il centrocampo. Fabio Paratici è pronto a sferrare l'assalto per Tanguy Ndombele, talento in forza al Lione. Nei prossimi giorni è previsto un incontro con gli agenti del giocatore, che arriverebbe nella prossima finestra di mercato. Lo riporta Sky Sport.