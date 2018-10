Juve, nel derby della giovinezza l'unica alternativa è la vittoria

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

C’è la gara da vincere per fare la differenza in campionato, e la Juve ha battuto il Napoli. C’è la gara da non perdere per partire bene in Champions League, e la Juve è addirittura andata oltre battendo il Valencia al Mestalla. C’è la gara da vincere e basta, perché si è superiori. La Juve, in Serie A, ne sa qualcosa: il settennio d’oro è costruito sulla superiorità dei bianconeri rispetto alle rivali, ma anche sulla capacità di non incepparsi mai, specialmente come le piccole. Come uno schiacciasassi.

Al di là della retorica sull’importanza di ogni partita e la difficoltà di ogni avversario, è questo il compito della squadra di Allegri nel derby della giovinezza di questa sera. Juventus contro Young Boys, gioventù contro giovani ragazzi: anni di nascita anche simili, 1897 e 1898, ma storie molto diverse e strade divergenti anche per il futuro. La Juve sa interpretare il ruolo dello schiacciasassi in campionato contro le piccole, adesso deve passare a consolidare il proprio status anche a livello intercontinentale. Non è una sfida improba, ma non c’è alternativa alla vittoria. E il vero motivo di curiosità della gara è un altro.

Sarà la prima Juve senza Cristiano Ronaldo, fin qui presente sempre e comunque nella stagione bianconera. La squadra elvetica non può considerarsi un test particolarmente difficile, ma la curiosità di vedere cosa possa fare Dybala senza l’ombra del portoghese è tanta, mista a quella di vedere una Juve che non ha solo l’obiettivo di servire il suo miglior giocatore. Ci si potrebbe divertire, questa sera allo Stadium.