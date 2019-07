Juve, nel giorno di Cristiano Ronaldo: oggi tocca a Ramsey e De Ligt

Fonte: inviato a Torino

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Alle 17.29 del 15 luglio dello scorso anno, un sogno diventò realtà. L’annuncio di qualche giorno prima si materializzò tra il primo e il secondo tempo della finale di un Mondiale orfano dell’Italia: Cristiano Ronaldo atterrò a Torino, pronto a indossare la maglia della Juventus.

Un anno dopo, un po’ per caso e un po’ per scaramanzia, si potrebbe replicare con l’arrivo di De Ligt. CR7 è il suo idolo, sarà un suo compagno di squadra. I bianconeri sono pronti ad accoglierlo a braccia aperte, già in serata con ogni probabilità. Mentre le visite mediche, stesso giorno di Ronaldo anche in questo caso, dovrebbero tenersi domattina al J Medical.

Intanto oggi sarà il giorno della presentazione di Ramsey: un gran colpo a parametro zero messo a segno dal club, abile come sempre ad anticipare la concorrenza e togliere dal mercato il centrocampista gallese ancora prima che s’innescasse un’asta al rialzo. Appuntamento alle 14.30 all’interno della sala stampa dell’Allianz Stadium, prenderà in carico la maglia numero 8 che negli ultimi anni è stata di Marchisio, uno dei senatori dello spogliatoio nell’ultimo decennio.

Oggi comincerà la nuova stagione anche la formazione Under 23, agli ordini del neo allenatore Fabio Pecchia. Tanti i giovani rientrati dai prestiti che saranno valutati nel corso delle prossime settimane, con qualcuno che potrebbe rimanere. Tra i volti nuovi, invece, il trequartista Rafia (svincolato dal Lione), l’attaccante Gerbi (in arrivo dalla Pro Vercelli) e il centrocampista Peeters (pescato dalla Primavera della Sampdoria).