Juve, nel regno di Cristiano chi incanta è Mandzukic

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nella Juve del Re Cristiano, la faccia cattiva, il ghigno assetato di sangue che da sempre contraddistingue la corsa al successo bianconero, è quello di Mario Mandzukic. Il croato è così, sicuro soprattutto quando la posta in palio si alza, protettivo quando l’asticella della difficoltà s’impenna, rassicurante quando è tempo di andare, almeno sportivamente, in guerra. Chi crede alle coincidenze, non ha capito nulla. Non è un caso che la prima maglia che Allegri assegni quando è il momento di fare sul serio sia la sua, così come non è casuale che abbia spodestato sua maestà CR7 dal centro dell’area di rigore senza che nessuno abbia anche solo accennato ad una possibile lesa maestà. Perhe Mandzukic forse non ride, ma incide, e quando è il momento di mordere affonda i denti sulla preda senza lasciare più margine di respiro. E se la Juve sta mettendo in piedi sogni di gloria ai quali sembrava utopia anche solo pensare di accostarsi, state certi che gran parte del merito è anche sua. Uno che nelle favole più belle non manca mai, perché anche se i protagonisti hanno altri volti, ai profili spigolosi come quelli di Mario Manduzkic non si può prescindere, se l’obiettivo è un lieto fine duraturo ed indimenticabile.