Juve nervosa? Pirlo: "Gli episodi non ci girano a favore, ci sta che i ragazzi si innervosiscano"

Il nervosismo della Juventus lo certificano le quattro espulsioni rimediate in questa Serie A (cinque in stagione). In conferenza stampa, Andrea Pirlo commenta così: “Purtroppo è un trend da dodici partite. Dall’inizio gli episodi non ci girano a favore, le immagini sono sotto gli occhi di tutti. Ci sta che i ragazzi si possano innervosire”.

