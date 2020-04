Juve, nessuna convocazione per i calciatori all'estero: CR7 vorrebbe rientrare

vedi letture

Nessuna chiamata per i calciatori che vivono all'estero queste settimane di emergenza per il Coronavirus. A differenza di altri club, la posizione della Juventus resta di attesa e dunque di massimo rispetto delle indicazioni da parte degli organi istituzionali. Nel caso si decidesse per la ripresa delle attività dal prossimo 4 maggio, il club richiamerebbe tutti all'ordine ovviamente. Per adesso, però, nessuna convocazione. Anche se qualcuno, di sua spontanea volontà, sembrerebbe intenzionato a valutare il rientro a Torino: Cristiano Ronaldo potrebbe volare verso Caselle già nei prossimi giorni, così da avere la certezza di poter essere presente sin da subito in caso di effettiva ripresa degli allenamenti.