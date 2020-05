Juve, nessuna decisione ufficiale sulla ripresa degli allenamenti: 9 giocatori ancora all'estero

Il via libera da parte del Governo per la ripresa individuale degli allenamenti ha colto di sorpresa le società di serie A. La Juventus, come riportato da Sky Sport, ancora non ha deciso quando riprendere le attività alla Continassa. Gli spazi ci sono - ben quattro campi più un'area verde comune che potrebbe essere riutilizzata e adattata -, ma il club ha la necessità di effettuare test e visite mediche su tutti i componenti della rosa. Inoltre ci sono ancora nove giocatori all'estero, compreso Cristiano Ronaldo, che non sono stati richiamati ufficialmente. I calciatori coinvolti, quando torneranno in Italia, dovranno rispettare i 14 giorni d'isolamento previsti dalle norme sanitarie.