Juve, Neymar incide sul mercato bianconero: Emre Can tra PSG e Barça

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Emre Can potrebbe lasciare la Juventus in questi ultimi giorni di mercato ma molto dipende dall'affare tra il Barcellona e il Paris Saint Germain per Neymar. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport i francesi avevano infatti valutato 35 milioni di euro il tedesco, che però non è interessato alla Ligue 1, ma con il possibile arrivo di Rakitic nell'operazione per il brasiliano il centrocampo del PSG sarebbe a posto.

Ipotesi Barça - Lo stesso Emre Can gradirebbe invece la destinazione Barcellona ma tutto dipende dal futuro di Neymar, visto che i blaugrana, per il momento, sono alle prese solo con la trattativa per riportare il brasiliano in Catalogna.