© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La delusione per non aver visto l'idolo Cristiano Ronaldo da vicino era stata troppo forte per passarci sopra: nell'amichevole di fine luglio a Seul tra Juve e K League (3-3) disputata davanti a 65mila spettatori, il portoghese era rimasto a riposo a causa di un affaticamento muscolare. E due spettatori hanno chiesto e ottenuto il rimborso dal giudice, a cui si erano rivolti sentendosi defraudati per "pubblicità ingannevole". Il tribunale di Incheon ha ordinato alla The Fasta, agenzia organizzatrice dell'evento, di pagare a loro 282 euro a testa a titolo di rimborso. E potrebbe non essere finita qui: secondo gazzetta.it l'accausa è di aver frodato circa 6 miliardi di won (4,4 milioni di euro). La The Fasta avrebbe sostenuto di avere una clausola con la Juve che garantiva la presenza in campo di Ronaldo per almeno 45 minuti, cosa che ovviamente non è avvenuta.