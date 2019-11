Juve, niente Atalanta per CR7 e Alex Sandro: puntano l'Atletico martedì

Fonte: inviato a Torino

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Concentrato per tornare presto al top della condizione. Con un messaggio social, e una foto in bianco e nero, Cristiano Ronaldo racconta il suo momento. Dando seguito a quanto raccontato da Maurizio Sarri ieri in conferenza stampa. "Nella riunione tenuta al suo ritorno, il giocatore ha raccontato di aver sentito fastidio durante la seconda gara con la Nazionale". E così CR7 non sarà tra i protagonisti della spedizione odierna a Bergamo, contro l'Atalanta. Lavorerà alla Continassa, insieme ad Alex Sandro e Rabiot, con l'intenzione comune di rientrare martedì con l'Atletico Madrid.

La trasferta con l'Atalanta, per i bianconeri, nasconde delle insidie da non sottovalutare. "L'Atalanta ha un modo di giocare con aggressività e intensità, definirla fastidiosa è riduttivo... Ha grandi qualità tecniche, non a caso segna più di tutti. La definizione migliore per loro l'ha fatta Guardiola, dicendo che affrontarli è come andare dal dentista: ne puoi uscire bene ma con dolore - spiega Sarri -. È una squadra forte, difficile da affrontare e pericolosa, imporre la partita cercando di nascondere le loro doti sarebbe importantissima ma sarà difficilissimo, dobbiamo provarci".

Dovrebbero restringersi a un paio i dubbi di formazione, tutti in mezzo al campo. Davanti a Szczesny, infatti, la linea difensiva dovrebbe essere composta da Danilo, Bonucci, De Ligt e De Sciglio. A centrocampo, invece, Pjanic dovrebbe partire titolare (anche se potrebbe non avere i novanta minuti) con Khedira e Matuidi. La riserva maggiore riguarda il terzo d'attacco con Dybala e Higuain: Bernardeschi o Ramsey in caso di trequartista, Douglas Costa nell'ipotesi di tridente sin da subito.