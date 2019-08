Juve, niente guerre con Dybala: il PSG continua a pensare alla Joya

Niente guerre tra la Juventus e Paulo Dybala. Il giocatore, dopo le trattative di mercato che lo hanno riguardato negli ultimi giorni, è stato regolarmente convocato per l'amichevole di oggi contro l'Atletico Madrid e La Gazzetta dello Sport parla della gestione da parte del club del suo numero 10 che continuerà a giocare regolarmente in attesa che possa arrivare un'offerta soddisfacente che lo farebbe tornare al centro del mercato.

PSG e Inter - Al momento il Paris Saint Germain sembra essere l'unica squadra in grado di accontentare la Juventus, ma tutto è subordinato alla cessione di Neymar. Leonardo è pronto a offrire all'argentino un contratto da 12 milioni a stagione ma per il momento tutto è in stand-by. Niente da fare invece per l'Inter: il club non vuole cederlo ai nerazzurri e lo stesso Dybala è legato ai tifosi bianconeri e non accetterà la corte di Beppe Marotta.