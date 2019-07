© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il direttore sportivo del Paris Saint-Germain, Leonardo, ha parlato di Adrien Rabiot, che ha lasciato i campioni di Francia per approdare a parametro zero alla Juventus. Ecco le parole del dirigente a Le Parisien: "Ho parlato con la madre per salutarla, ma le trattative (con la Juve, ndr) erano già avanzate. Non abbiamo formulato nessuna offerta".

Potrebbe tornare Matuidi?

"Adoro Matuidi, ho molto rispetto e stima per lui. È sempre stato fondamentale per il PSG ma oggi abbiamo già giocatori e continueremo a giocare in 11 (ride, ndr)".