Juve, niente turnover per Allegri: all-in contro il Milan di Gattuso

Dal corrispondente a Torino

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Allegri pensa solo al Milan. Niente Champions e niente Real, non è ancora il momento. E il mantra è sempre lo stesso, o quasi: una partita alla volta. "Prima del Real c'è il Milan. Il campionato resta l'obiettivo principale, alla Champions penseremo da sabato sera". Quindi, contro i rossoneri vedremo la miglior Juventus possibile, al netto di infortuni e riposi "precauzionali". Tutto il contrario di Zidane e del suo Real Madrid, fuori dalla lotta per la Liga, che verso la trasferta contro Las Palmas lascia a casa mezza squadra (Marcelo, Sergio Ramos, Carvajal, Kroos, Isco e Ronaldo). "La partita più importante è quella di domani, col Real chi ci sarà giocherà, chi non ci sarà non giocherà. Domani rischiamo di giocare a -1 da un Napoli che ha un solo obiettivo ed è fuori da tutto. Siamo ancora arrabbiati per i due punti lasciati a Ferrara, ci siamo giocati un bonus. Chiellini a riposo? No, giocherà" le parole dell'allenatore bianconero presentando il match di stasera allo Stadium.

NIENTE TURNOVER – Senza Mandzukic, non convocato "a causa di una contusione alla gamba sinistra rimediata nella seduta di allenamento" (si legge nella nota del club) e senza Alex Sandro, infortunatosi nel ritiro del Brasile ma speranzoso di tornare in tempo per il Real, la Juventus ritrova Cuadrado nella lista dei convocati e attende Bernardeschi, che ha scongiurato l'intervento al ginocchio e dalla prossima settimana tornerà in gruppo. Nel 4-3-3 (meno probabile un ritorno al 3-5-2, soluzione provata ieri in allenamento), contro il Milan in porta ci sarà Buffon. In difesa da destra verso sinistra partiranno Lichtsteiner, Benatia, Chiellini e Asamoah. A centrocampo le scelte dovrebbero ricadere su Khedira, Pjanic e Matuidi. Mentre in avanti, dietro a Higuain, agiranno Douglas Costa e Dybala. Per tornare alla vittoria dopo il pari di Ferrara, e mantenere il primato che per Allegri e per la Juventus - al momento - è l'unica cosa che conta.