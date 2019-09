© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nelle scorse ore si è fatta largo l'ipotesi Jerome Boateng per la difesa della Juventus. Un nome raggiungibile vista la disponibilità del tedesco a trasferirsi a Torino in prestito, ma secondo la Gazzetta dello Sport alla fine la dirigenza bianconera ha scelto di non affondare il colpo per puntare forte su Rugani.

Idea Savic - Pensando anche al futuro, però, secondo la rosea il ds Fabio Paratici nelle ultime ore si era mosso in maniera importante per Stefan Savic, arrivando a proporre all'Atletico Madrid 10 milioni di euro per il prestito e 40 per il riscatto obbligatorio a fine stagione. I Colchoneros hanno detto no trincerandosi dietro la clausola da 80 milioni, ma non è da escludere che il nome del montenegrino ex Fiorentina possa tornare buono per la prossima sessione di mercato.