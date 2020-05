Juve, non c'è ancora una data per la ripresa degli allenamenti

In casa Juve non c’è ancora una data sulla ripresa degli allenamenti. E di conseguenza, non sono ancora state diramate le convocazioni. Difficile che il club decida di farlo senza la certezza che il campionato riprenda. La confusione degli ultimi giorni, inoltre, potrebbe spingere qualche calciatore a temporeggiare sul ritorno in città (in un primo momento previsto per oggi) a seguito della confusione alimentata negli ultimi giorni dai rappresentanti del Governo.

Il club tiene contatti quotidiani con i propri calciatori, informandoli passo passo delle novità: l’ipotesi di seguire l’esempio della Francia non ha certo entusiasmato tra giovedì e venerdì, ieri gli spirargli sulla ripresa si sono riaperti più concretamente, ma senza alcuna certezza. Sarebbe inopportuno, al momento, richiamare tutti all’ordine senza un’idea chiara dei tempi. Anche perché, la Juve, una volta in attività dovrà immaginarsi in campo per tanti mesi di seguito tra questo e il prossimo campionato, e una Champions in mezzo.

Coloro che si trovano attualmente all’estero – da Cristiano Ronaldo a Gonzalo Higuain, a Douglas Costa, Matthijs De Ligt e Wojciech Szczesny, per ricordarne qualcuno – dovranno osservare quattordici giorni di isolamento appena rientreranno in Italia, ma questo potrebbe non essere il problema principale potendo contare sull’ospitalità del J Hotel.

Piuttosto, considerato che da domani alcune squadre di Serie A potranno riprendere gli allenamenti (seppur individuali) all’interno dei centri sportivi, bisognerebbe avere una linea unica da parte del Governo nazionale così da poter dare indicazioni più certe anche a chi deve rientrare da lontano. La Juve resta in attesa, qualche giocatore tornerà di sua spontanea volontà, qualche altro magari lo farà nei prossimi giorni. Senza alcuna certezza, per adesso, che dal 18 maggio ci si possa allenare davvero.