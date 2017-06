Juve, non si parla solo di Matuidi col PSG: ipotesi francese per Cuadrado

© foto di Insidefoto/Image Sport

E' cosa risaputa che la Juventus è sulle tracce di Blaise Matuidi. Secondo quanto riporta Sky Sport, però i bianconeri e il PSG potrebbero non parlare soltanto del centrocampista francese. I parigini sarebbero interessati anche a Juan Cuadrado e non sarebbe escluso che le due società possano intavolare una trattativa anche per il passaggio ai rossoblu del colombiano.