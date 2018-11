Juve, non solo Champions: stasera Paratici studierà Gaya

Non solo calcio giocato questa sera all'Allianz Stadium. Come riporta Tuttosport di questa mattina infatti, la Juventus potrebbe monitorare da vicino alcuni calciatori del Valencia in chiave mercato e il primo sarà José Luis Gaya, terzino mancino che già in passato è stato accostato ai bianconeri. Il ventitreenne piace da tempo a Fabio Paratici che lo aveva chiesto nel gennaio scorso quando gli spagnoli erano sulle tracce di Sturaro e anche se in cima alla lista ci sono Marcelo e Jordi Alba non ha abbandonato la pista che porta allo stesso Gaya.