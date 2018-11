Juve, non solo De Ligt: Andersen, Milenkovic e Mitrovic le alternative

© foto di Daniele Mascolo/Photoviews

Tre nomi per la difesa della Juventus che verrà, in alternativa a Matthijs de Ligt. L'olandese è infatti il primo della lista ma se i bianconeri non dovessero arrivare a lui virerebbero su uno tra Joachim Andersen della Sampdoria, Nikola Milenkovic della Fiorentina o Mitrovic del Brugge.