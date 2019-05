Juve, non solo Demiral e Romero: l'obiettivo è un vecchio pallino

Fonte: inviato a Torino

© foto di Federico De Luca

Stasera Andrea Agnelli sarà a Baku e assisterà alla finale di Europa League. Vedrà di persona – ufficialmente in qualità di presidente dell’ECA - quella che potrebbe essere l’ultima partita di Maurizio Sarri alla guida del Chelsea, e magari scioglierà definitivamente le riserve sul post Allegri in favore dell’ex allenatore del Napoli. Difficilmente, comunque, succederà qualcosa prima della prossima settimana: sabato, infatti, i vertici bianconeri si sposteranno a Madrid, e lì assisteranno anche alla finale di Champions League tra Tottenham di Pochettino e il Liverpool di Klopp: il primo è un’idea praticabile che pian piano ha preso forma, il secondo si è invece tirato fuori dalla bagarre nelle ultime ore con frasi inequivocabili.

In attesa delle finali europee – termine ultimo per chiudere il cerchio sul nuovo allenatore – Paratici comincia a tessere la tela del mercato estivo, giocando di anticipo su alcuni fronti. Il direttore dell’area tecnica juventina, infatti, vuole strappare alla concorrenza Demiral del Sassuolo: i 15 milioni per l’operazione (contratto quinquennale per il ventunenne) giungono dal riscatto esercitato dal Bologna per Orsolini con la stessa somma. Con i felsinei, con cui ieri c’è stato un incontro a Milano, il dialogo resta aperto anche per altri profili: Saputo ha promesso a Mihajlovic una squadra che possa puntare all’Europa, e la collaborazione con la Juve potrebbe essere funzionale.

Per i bianconeri, invece, l’investimento in prospettiva nel reparto difensivo potrebbe tornare utile già a breve termine. L’obiettivo, infatti, è quello di tenere in organico per la prossima stagione un difensore giovane da far crescere con regolari presenze in rotazione tra campionato e Coppa Italia, al fine di dare sollievo alle prime linee. La Juve ha già definito con il Genoa l’acquisto di Romero, altro giovane difensore classe 1998, anche se in questo caso vige una promessa: tenerlo ancora un anno nel Grifone per farlo crescere. Uno tra Demiral e Romero, comunque, potrebbe rimanere in bianconero la prossima stagione. L’altro, invece, dovrebbe essere girato in prestito.

La Juve poi andrà su un prospetto di esperienza da affiancare dietro a Bonucci e Chiellini. L’eventuale arrivo di Sarri, oltre a rivitalizzare la posizione di Rugani, potrebbe fare da catalizzatore per Koulibaly, vecchio pallino della dirigenza bianconera. Diversamente, si punterà su un profilo ben navigato in Champions League: l’ipotesi Sergio Ramos, al momento, è la più suggestiva. Non l’unica, ovviamente.