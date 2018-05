Juve, non solo Emre Can: prende il via il mercato a centrocampo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Non solo Emre Can per il mercato a centrocampo della Juventus. Nel mirino anche altri colpi perché è da capire il futuro di Sami Khedira, Claudio Marchisio e pure di Miralem Pjanic che piace a Barcellona e PSG. Gli obiettivi sono Bryan Cristante dell'Atalanta, Mateo Kovacic del Real Madrid e il grande sogno Sergej Milinkovic-Savic della Lazio. Poi Lorenzo Pellegrini, centrocampista che ha una clausola rescissoria abbordabile con la Roma. Intanto le trattative per Lucas Paqueta del Flamengo sono in fase decisamente avanzata.