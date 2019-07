© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Non solo Paris Saint-Germain, c'è una nuova pretendente per Blaise Matuidi. L'esperto centrocampista della Juventus, come riporta Tuttosport, potrebbe interessare infatti anche al Manchester United. Dalle cessioni di Matuidi e di Moise Kean, oltre all'altro obiettivo dei Red Devils Paulo Dybala, la 'Vecchia Signora' spera di trovare infatti la liquidità economica per arrivare al grande obiettivo Pogba.