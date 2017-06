Juve, non solo l'Everton su Sturaro. Piace anche a Lazio, Atalanta e Viola

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Analizzando il mercato in uscita della Juventus, l'edizione odierna di Tuttosport sottolinea come oggetto di sondaggi da parte della Fiorentina non ci sia soltanto il centrocampista Tomas Rincon, bensì anche il compagno di reparto Stefano Sturaro. Quest'ultimo - si legge - sarebbe già richiestissimo in Serie A, con Lazio, Atalanta e Fiorentina in pole. Un trio di squadre alle quali però si è aggiunto nelle ultime ore anche l'Everton, che sembra avere una forza economica maggiore