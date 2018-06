Juve, non solo Marsiglia: anche l'Arsenal su Benatia

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Non ci sarebbe soltanto l'Olympique Marsiglia di Rudi Garcia sulle tracce di Mehdi Benatia. Il difensore marocchino potrebbe lasciare la Juventus in estate e, secondo l'edizione odierna de Il Giornale in edicola, ci sarebbe anche l'Arsenal sulle tracce del giocatore. I londinesi sono a un passo da Sokratis Papasthatopoulos del Borussia Dortmund ma, evidentemente, Unai Emery vuole anche un altro rinforzo per il reparto arretrato.