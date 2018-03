Juve, non solo Martial dal Man United: sempre viva la pista Darmian

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Qualora la Juve dovesse prendere in seria considerazione l'idea di acquistare Anthony Martial, la società bianconera potrebbe essere impegnata in un doppio affare con il Manchester United. Resta sempre calda, infatti, la pista che porta a Matteo Darmian, ma non sono da escludere inserimenti per Jonas Hector ed Hector Bellerin. Lo riporta Tuttosport.