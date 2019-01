© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nuove sul futuro di Mehdi Benatia, raccontate oggi da Tuttosport in edicola. Il giornale sportivo fa il punto sul futuro dell'ex Bayern Monaco: il marocchino spinge per andare via subito, Allegri e Paratici spingono per la conferma ma in agguato ci sono Borussia Dortmund, Schalke 04, Milan e ora pure l'Al Ittihad. Il club arabo ha già fatto i primi tentativi e l'assalto sta per entrare nel vivo.