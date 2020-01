Più che per gennaio, potrebbe essere un'idea per giugno, quella di Emerson Palmieri alla Juventus. Il terzino non è ritenuto da Frank Lampard un intoccabile, così come non lo è Marcos Alonso. Possibile che i due giocatori lascino Londra a giugno, col Chelsea che avrà la possibilità di cercare con maggior calma i sostituti. Ci sono stati già contatti fra gli emissari bianconeri e la dirigenza del Chelsea e il giocatore piace anche all'Inter.