Juve, non tramonta l'idea Pogba: tre contropartite per lo United

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Juventus non abbandona l'idea legata al ritorno di Paul Pogba in bianconero e secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport nella giornata di ieri la dirigenza bianconera ha parlato del francese con Mino Raiola, suo agente che si è presentato al J Medical insieme a De Ligt.

Trattativa complicatissima - Non sarà facile concretizzare il trasferimento, per due semplici motivi: il primo è il costo, visto che il Manchester United ha fissato il prezzo a 167 milioni di euro, mentre il secondo è il tempo: i Red Devils hanno fissato la dead line all'8 agosto, giorno in cui chiude il mercato in entrata in Premier League.

Contropartite - Per ovviare alla richiesta economica dello United la Juventus potrebbe inserire alcune contropartite tecniche. Il primo nome è quello di Joao Cancelo, sempre nel mirino degli inglesi, il secondo è quello di Douglas Costa, con Sarri che lo sta ancora valutando, e il terzo è quello di Blaise Matuidi, in uscita dalla Juve visto che il suo contratto scadrà nel 2020.