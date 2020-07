Juve, nove punti su nove. Ma ora si fa in salita: derby, Milan, Atalanta. E il 20 la Lazio

Nove punti su nove, tre vittorie su tre. La Juventus riparte in grande spolvero in Serie A. Ma, senza nulla togliere alle avversarie, il (ri)avvio era in discesa: Bologna, Lecce e Genoa. Mica squadre da sottovalutare, ma di sicuro (in due casi su tre) squadre in corsa per la salvezza. Adesso, le cose iniziano a farsi in salita: sabato c'è il derby, poi in rapida successione Milan e Atalanta. Il Sassuolo come antipasto per la sfida Scudetto, il 20 luglio la partita che può valere il tricolore contro la Lazio.