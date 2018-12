© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Novità dell'ultimo minuto in casa Juve, in campo contro la Sampdoria. Max Allegri ha rinunciato in extremis a Wojciech Szczesny, tra i pali c'è Mattia Perin. In campo c'è l'ex Genoa, dunque, a giocare contro i doriani. L'ex Roma, invece, è stato fermato da un problema muscolare nel riscaldamento.