Juve, nuove parole di Buffon: "Crimine contro l'umanità sportiva"

© foto di J.M.Colomo

Emergono nuove dichiarazioni rilasciate nella serata di ieri da Gianluigi Buffon, capitano della Juventus, dopo il 3-1 contro il Real Madrid che non è bastato per staccare il pass per le semifinali di Champions League.

Il portiere bianconero ha rincarato la dose per il rigore concesso allo scadere e per la sua conseguente espulsione: "L'arbitro doveva avere la sensibilità di capire che in quel momento doveva passarmi qualsiasi cosa. Stai commettendo un crimine contro l'umanità sportiva e quindi le due paroline te le devi prendere. Non sono triste per niente, porto dentro un grandissimo orgoglio, dignità e felicità. Quello è stato fatto stasera lo poteva fare solo la Juve".

In Basso il video