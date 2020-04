Juve, nuovi contatti col Lipsia per Werner: resta viva la corsa con Inter, Liverpool e Bayern

Juventus alla finestra per Timo Werner. I bianconeri sono alla ricerca di un nuovo numero 9 per il dopo Higuain e, secondo quanto riferito da Tuttosport, avrebbero avuto nuovi contatti con il Lipsia per il centravanti tedesco. Che piace anche all’Inter, ma soprattutto ha diversi corteggiatori all’estero: da tempo c’è il Liverpool di Jurgen Klopp, che in questo momento sembra la destinazione preferita dal giocatore. E resta in pressing anche il Bayern Monaco, sempre attivo sul fronte del mercato interno.