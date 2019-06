Juve, nuovi contatti per Pogba. Dybala o D. Costa possibili contropartite

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Juventus, racconta Sky Sport, è tornata a bussare per Paul Pogba. Oltre alla trattativa per Milinkovic-Savic della Lazio i bianconeri hanno riattivato i contatti con Mino Raiola per il francese dello United, anche se strapparlo agli inglesi non sarà semplice nonostante il gradimento del giocatore. Per abbassare le pretese inglesi, possibile l'inserimento di una contropartita tecnica come Dybala o Douglas Costa. Dal punto di vista del giocatore, invece, sarebbe più semplice trovare l'accordo economico anche alla luce delle agevolazioni fiscali dovute al suo passato in Italia.