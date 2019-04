© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ultimi aggiornamenti di formazione sulla Juventus in vista della sfida col Milan riportati da Sky Sport. L'emittente conferma le nostre indiscrezioni di mattinata sull'utilizzo da parte dei bianconeri del 3-5-2. La novità però potrebbe riguardare gli uomini che andranno a comporre la linea di centrocampo: l'idea di Allegri sembra quella di far rifiatare Matuidi, ma alla fine il francese potrebbe scendere in campo dal primo minuto concedendo minuti di riposo a Miralem Pjanic. Analisi e riflessioni che Allegri sta facendo in queste ore, con gli ultimi dubbi che saranno probabilmente sciolti solo nella giornata di domani.