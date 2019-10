Juve, nuovo accordo per lo sponsor: da FCA 42 milioni a stagione

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nella giornata di ieri la Juventus ha annunciato l'adeguamento dell'accordo con Jeep per lo sponsor sulla maglia, con FCA che verserà 25 milioni l'anno in più nelle casse della Vecchia Signora. Come riporta il Corriere dello Sport di questa mattina il totale arriverà dunque a 42 milioni di euro a stagione, visto che ci sono anche i 17 che i bianconeri percepivano fino a ieri.