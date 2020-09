Juve, nuovo capitolo nella corsa all’attaccante. Pirlo supera gli esami: in panchina con la Samp

Periodo di esami questo attorno alla figura della Juventus. C’è quello ormai famoso di Luis Suarez per portare avanti la pratica di cittadinanza italiana e diventare così comunitario. E ci sono quelli che Andrea Pirlo ieri mattina ha superato per poi discutere la tesi nel pomeriggio e diventare ufficialmente allenatore con l’ottenimento del patentino UEFA Pro che abilita alla guida di qualsiasi squadra. Il neoallenatore potrà così sedersi sulla panchina dell’Allianz Stadium domenica prossima nella sfida contro la Sampdoria per il suo esordio ufficiale da guida tecnica. E la sua speranza è che, quantomeno accanto a lui, possa accomodarsi l’attaccante che due giorni fa ha, anche pubblicamente, chiesto in fretta.

MILIK-ROMA E L’EFFETTO DOMINO - E su questo fronte va registrata l’accelerata dei discorsi fra il Napoli e la Roma per Arkadiusz Milik che coinvolge direttamente anche la Juventus. Accordo sempre più vicino fra gli azzurri e i giallorossi con il pallino ora nelle mani dell’attaccante polacco: se accetta il trasferimento, con un effetto domino, va a liberare la posizione di Edin Dzeko. Sogno, neanche tanto proibito, di Antonio Conte che l’anno scorso l’ha cercato per lunghi tratti e centravanti preferito di Andrea Pirlo: non a caso, nei primi dialoghi tra le mura della Continassa, in cima alla "lista della spesa" sul mercato coach Pirlo ha piazzato proprio il nome del bosniaco. Da qui il collegamento scontato di un discorso aperto in tempi non sospetti fra Dzeko e la Juve. Trattativa impostata e sigillata da tempo fra l’ex City e il club bianconero con la Roma che non disdegnerebbe la possibilità di alleggerire il monte ingaggi dai 7,5 milioni percepiti dal capitano con una trattativa fra club che, in qualsiasi momento, potrebbe sfociare una stretta di mano magari con l'inserimento di qualche giocatore in uscita da Torino. La chiave era Milik nella capitale, chiave che ora sembra aver trovato la serratura giusta.

L’ATTESA DI SUAREZ - Intanto il Pistolero prepara l’esame di italiano che svolgerà nelle prossime ore per proseguire verso l’ottenimento della cittadinanza italiana. Chiuso, e superato, l’esame le parti in causa avranno più chiare le tempistiche necessarie per poter diventare comunitario. A quel punto la svolta perché anche gli accordi con Suarez sono stati trovati e con il Barcellona non si farà fatica. Ma la Juve è costretta a guardarsi attorno incastrata nella burocrazia che può giocare brutti scherzi. E non può permettersi di rimanere col cerino in mano, Pirlo è stato chiarissimo: attaccante il prima possibile.