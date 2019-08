Juve o Inter? Lukaku nel frattempo si allena con... l'Anderlecht

© foto di Dimitri Conti

Romelu Lukaku è in questi giorni a Bruxelles in attesa di capire quale sarà il suo futuro. L'attaccante del Manchester United, che vuole andar via, è conteso da Juventus e Inter e quest'oggi s'è allenato con i giovani dell'Anderlecht per restare in forma.

Il calciatore classe '93, scrive il sito belga Hln.be, ha sfruttato in questo modo il suo giorno di permesso. Con la speranza che il suo prossimo volo sarà per l'Italia, non per l'Inghilterra.