Juve, obiettivo +11: chance Rugani, Douglas Costa più di Bernardeschi

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Sulle strade che portano a Roma, il recupero di Cancelo è l'unica buona notizia che viaggerà nel bagaglio bianconero. Lo sa bene Allegri, che pur minimizzando dovrà fare i conti con le assenze di Pjanic, Khedira e Mandzukic, senza dimenticare i lungodegenti Barzagli e Cuadrado. "Io 15 giocatori li ho - dice il livornese in conferenza, vagliando le due soluzioni possibili per il suo centrocampo anti-Lazio - possiamo giocare a due o a tre in mezzo. Se giochiamo coi tre, partono Bentancur, Emre Can e Matuidi, insieme a uno tra Douglas Costa e Bernardeschi". Ed è questa la scelta che sembra più probabile, nonostante "mercoledì ci sarà una partita da dentro o fuori a Bergamo, contro una squadra che ci ha sempre tenuto testa fisicamente" avvisa il tecnico, ragionando sulla coperta corta nella sua mediana.

LA PROBABILE - Davanti a Szczesny, che tornerà titolare tra i pali dopo la panchina contro il Chievo, la linea a quattro sarà formata da De Sciglio, Bonucci, Rugani e Alex Sandro, con Chiellini che potrebbe rifiatare a vantaggio dell'ex Empoli. Nel centrocampo a tre ci sarà Emre Can in cabina di regia, avvolto da Bentancur e Matuidi. In attacco, Ronaldo e Dybala affiancheranno uno tra Douglas Costa e Bernardeschi, con il brasiliano in vantaggio sull'ex viola. Obiettivo principale dei bianconeri, quello continuare a vincere e allungare sul Napoli, fermato sullo 0-0 a San Siro dal Milan. Per portandosi a +11 dai partenopei: una vittoria che potrebbe stendere non solo la Lazio, quindi, ma anche il Napoli e tutto il campionato.